Stand: 15.02.2022 06:56 Uhr Neubrandenburg: Überfall auf Fast-Food-Restaurant - Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat am Montag eine McDonald's-Filiale in Neubrandenburg überfallen. Nach Angaben der Polizei konnte der Täter mit einem vierstelligen Geldbetrag entkommen. Eine Restaurant-Besucherin erlitt einen leichten Schock, sonst wurde niemand verletzt. Der Polizei zufolge betrat der Räuber die Restaurantfiliale gegen 17.45 Uhr, zog an der Kasse einen "waffenähnlichen Gegenstand" und bedrohte damit die Mitarbeiter. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit. | 15.02.2022 06:54