Stand: 05.11.2022 16:07 Uhr Neubrandenburg: Trickbetrug mit glimpflichem Ende

In Neubrandenburg ist erneut eine Frau Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die 66-Jährige hatte zunächst 4.500 Euro verloren. Zu ihrem Glück konnte ihre Bank, den von den unbekannten Tätern ergaunerten Geldbetrag zurücküberweisen. Normalerweise können Banken diese Beträge im internationalen Zahlungsverkehr nicht mehr so einfach zurückholen, hieß es von der Polizei. Im Vorfeld hatte sich ein Unbekannter am Handy als ihr Sohn ausgegeben. Er stecke in einer finanziellen Notlage, die Frau war auf diesen Schwindel hereingefallen. Die Polizei rät in dem Zusammenhang wiederholt, sich bei solchen Anrufen oder Textnachrichten bei den echten Angehörigen zu informieren und auch Anzeige zu erstatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.11.2022 | 16:00 Uhr