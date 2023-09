Stand: 15.09.2023 06:59 Uhr Neubrandenburg: Tage der politischen Bildung starten

Die Tage der politischen Bildung beginnen mit einem Eröffnungsvortrag am Abend in Neubrandenburg. Insgesamt sind zwölf Veranstaltungen an zwölf Orten im ganzen Land geplant. Den Auftakt macht die Buchautorin Anne Rabe - Jahrgang 1986 - geboren in Wismar. Sie arbeitete unter anderem als Drehbuchautorin für die ARD Kultserie "Warten auf'n Bus". Mit ihrem Buch "Die Möglichkeit vom Glück" ist sie nun für den deutschen Buchpreis nominiert. In Neubrandenburg diskutiert sie zum Thema "Demokratie braucht Debatte!". Ihre These: Es ist schwieriger geworden zu debattieren. In Teilen - gerade auf Seiten der Rechten - würden Diskussionen unfair geführt, das Gegenüber würde oft nicht als gleichwertig wahrgenommen, die Bereitschaft zum Kompromiss fehle oft. Die Folge: In Teilen funktioniere die Debatte nicht mehr.

