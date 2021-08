Stand: 28.08.2021 13:07 Uhr Neubrandenburg: Stadt feiert Vier-Tore-Fest

Neubrandenburg feiert an diesem Wochenende das traditionelle Vier-Tore-Fest. Wegen der Pandemie fällt das Fest jedoch kleiner aus als sonst: Es gibt keine zentralen Abendveranstaltungen und das Fest wurde von drei Tagen auf zwei Tage reduziert. Insgesamt gibt es am Wochenende 13 Veranstaltungsorte in der Innenstadt. | 28.08.2021 13:06