Stand: 29.04.2022 05:45 Uhr Neubrandenburg: Silvio Witt als Oberbürgermeister vereidigt

Silvio Witt ist am Donnerstag mit einem Monat Verspätung in seine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister Neubrandenburgs berufen worden. Die Stadtvertretung hatte zuvor einen Einspruch gegen seine Wahl zurück gewiesen. Witt legte vor der Stadtvertretung seinen Amtseid ab und ist nun bis Ende April 2029 Oberbürgermeister Neubrandenburgs. Den Einspruch gegen seine Wahl hielt die Stadtvertretung für unbegründet. Ein Bürger hatte beanstandet, dass Witt in seinem Wahlkampf Fotos der Stadtverwaltung genutzt hatte. | 29.04.2022 05:45