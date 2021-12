Stand: 22.12.2021 07:35 Uhr Neubrandenburg: Schnelltests und Stempel aus Testzentrum gestohlen

Aus einem Corona-Testzentrum in Neubrandenburg haben Unbekannte eine größere Menge Antigen-Schnelltestes und einen amtlichen Stempel gestohlen. Auch etliche Schlüssel wurden entwendet. Die Täter brachen wohl am Wochenende in das Bürgertestzentrum ein, das sich in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt befindet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugen machen können. | 22.12.2021 07:35

