Stand: 18.07.2022 05:23 Uhr Neubrandenburg: Schlafwandlerin bei Fenstersturz schwer verletzt

Eine 18-Jährige hat sich bei einem Sturz aus einem Fenster in Neubrandenburg in der Nacht von Sonntag zu Montag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die junge Frau, die als Schlafwandlerin bekannt ist, zu Besuch bei Freunden gewesen und dort aus einem geöffneten Fenster in der fünften Etage gestürzt. Hinweise auf Fremdeinwirkung hätten sich nicht ergeben. Laut Polizei kam die Frau in ein Krankenhaus. | 18.07.2022 05:21