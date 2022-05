Stand: 22.05.2022 07:13 Uhr Neubrandenburg: Schlägerei vor einer Shisha-Bar

Am Sonnabend hat es vor einer Shisha-Bar in der Neubrandenburger Oststadt eine Schlägerei zwischen vermutlich zehn Männern gegeben. Ein Mann wurde durch ein Messer leicht am Rücken verletzt. Er und zwei andere Männer mit Kopfverletzungen wurden ins Neubrandenburger Klinikum gebracht. Die Polizei konnte vier Tatverdächtige festnehmen und zur Vernehmung und Spurensicherung mit aufs Revier nehmen. Zum Motiv ist bisher nichts bekannt. | 22.05.2022 07:13

