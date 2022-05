Stand: 29.05.2022 08:32 Uhr Neubrandenburg: Rund 3.000 Radfahrer bei Mecklenburger Seenrunde

Die 8. Auflage der Mecklenburger Seenrunde ist in der Nacht zum Sonntag in Neubrandenburg zu Ende gegangen. Insgesamt sind rund 3.000 Radfahrer bei Wind und Wetter an den Start gegangen. Organisator Detlef Koepke zog ein positives Fazit. "Die Stimmung war super, bis auf einen einzigen Sturz ist nichts weiter passiert." Die Abbrecherquote war in diesem Jahr besonders hoch: gut 140 Radler mussten die 300 Kilometer lange Strecke abbrechen. Mehr über die Mecklenburger Seenrunde hören Sie in unserem aktuellen Podcast Dorf-Stadt-Kreis in der NDR MV App und in der ARD-Audiothek. | 29.05.2022 08:32

