Stand: 22.09.2020 16:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Ruhmesweg des Sports eröffnet

Die Stadt Neubrandenburg hat am Dienstag ihren "Ruhmesweg des Sports" eröffnet. Dazu ist eine erste Bronzeplakette in der Nähe des Marktplatzes in den Boden eingelassen worden. Sie trägt den Namen des dreifachen Olympiasiegers Andreas Dittmer. Der Weg mit den Plaketten bekannter Neubrandenburger Sportler soll von der Innenstadt zum Sportgymnasium im Kulturpark führen. Weitere Plaketten sind unter anderem für Astrid Kumbernus, Rüdiger Helm, Franka Dietzsch und Katrin Krabbe geplant. | 22.09.2020 16:46