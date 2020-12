Stand: 06.12.2020 07:38 Uhr Neubrandenburg: Rentnerin überfahren

Während sie mit ihrem Rollator eine Straße überquerte, ist eine 88-jährige Frau in Neubrandenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 46-jährige Fahrerin des Wagens hatte vermutet, die Rentnerin habe sie gesehen und würde in der Mitte der Fahrbahn anhalten. Das aber tat die Frau nicht. Die Rentnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. | 06.12.2020 07:37