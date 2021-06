Stand: 12.06.2021 17:23 Uhr Neubrandenburg: Rennkanutin Vanessa Stramke schafft EM- und WM-Qualifikation

Rennkanutin Vanessa Stramke vom SC Neubrandenburg hat sich für die Junioren-Welt- und Europameisterschaften in diesem Jahr qualifiziert. Die 17-Jährige überzeugte bei den Ausscheidungsrennen in Duisburg und startet nun Ende Juni bei der EM in Polen und Anfang September bei der WM in Portugal für den Deutschen Kanuverband. Für die gleichen Wettbewerbe, nur in der Altersklasse U23, hatte sich zuletzt mit Wiebke Glamm bereits ebenfalls eine Neubrandenburgerin qualifiziert. | 12.06.2021 17:23