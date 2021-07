Neubrandenburg: Regenbogenflagge vor Rathaus nicht erlaubt Stand: 22.07.2021 11:22 Uhr Die Regenbogenflagge darf vor dem Rathaus in Neubrandenburg nicht wehen. Die Stadtvertretung ist zwar dafür, doch das Innenministerium MV hat den Antrag mit Verweis auf eine Verordnung abgelehnt.

Obwohl die Mehrheit der Stadtvertretung in Neubrandenburg dafür ist, darf Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) keine Regenbogenflagge hissen - jedenfalls nicht vor dem Rathaus. Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat einen entsprechenden Antrag abgelehnt.

Verordnung sieht Regenbogenflagge nicht vor

Die entsprechende Verordnung lasse das Hissen der Regenbogenflagge nicht zu, heißt es offiziell. Die Beflaggung öffentlicher Gebäude ziele darauf ab, zu besonderen Anlässen durch das Zeigen hoheitlicher Symbole die Verwertung von bestimmten Ereignissen durch staatliche und andere Stellen zu demonstrieren. Der Regenbogenflagge komme diese hoheitliche Funktion nicht zu.

Aktion für Christopher Street Day geplant

Oberbügermeister Witt hofft auf einen ähnlichen Effekt wie während der Fußball-Europa-Meisterschaft. Er geht davon aus, dass am Christopher Street Day Mitte August viele Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger auf ihre Art Flagge zeigen. In der Turmstrasse, nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, sollen sich an diesem Tag etliche Regenbogenschirme öffnen - als Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz.

