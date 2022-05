Stand: 30.05.2022 07:04 Uhr Neubrandenburg: Räuber stehlen Essenslieferant Tasche mit Einnahmen

Maskierte Unbekannte haben einen Essenslieferanten in Neubrandenburg auf der Straße ausgeraubt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde der 33 Jahre alte Mann am Sonntagabend im Stadtteil Ihlenfelder Vorstadt von zwei Männern mit einem Messer bedroht. Die mit schwarzen Sturmhauben maskierten Täter entrissen ihm eine Tasche, in der unter anderem die Einnahmen der Firma waren und flohen. Dabei soll es sich um mehrere Tausend Euro Bargeld gehandelt haben. | 30.05.2022 07:04