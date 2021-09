Stand: 17.09.2021 10:39 Uhr Neubrandenburg: Radsport-Event Mecklenburger Seenrunde beginnt

In Neubrandenburg beginnt am Abend das Rad-Event Mecklenburger Seenrunde. Rund 2.000 begeisterte Radsportler haben sich angemeldet Ex-Weltmeister MaximIlian Levy aus Berlin will gegen 20 Uhr den ersten Startschuss im Neubrandenburger Kulturpark geben. Vor den Teilnehmern liegt dann eine 300 Killometer lange Runde rund um die Müritz und den Tollensesee. Am Sonnabend startet die keinere Runde. Sie führt rund 90 Kilometer in die Feldberger Seenlandschaft hinein. | 17.09.2021 10:38