Stand: 10.04.2023 18:44 Uhr Neubrandenburg: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

In Neubrandenburg hat es am Ostermontag einen Unfall unter Fahrradfahrern gegeben. Demnach soll ein Radfahrer versucht haben eine 63-jährige Radfahrerin zu überholen. Die beiden prallten zusammen. Dadurch habe sich die Frau schwere Verletzungen zugefügt, heißt es von der Polizei. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrrädern ist nur ein geringer Sachschaden entstanden.

