Stand: 29.01.2021 07:24 Uhr Neubrandenburg: Prozesse wegen Kontaktregel-Verstoß

Am Amtsgericht Neubrandenburg müssen sich heute mehrere Beschuldigte wegen Verstößen gegen Corona-Kontaktverbote verantworten. Sie hatten gegen die vom Ordnungsamt verhängten Bußgelder Widerspruch eingelegt. In einem Fall sollen sich junge Leute in größerer Zahl an einer Tankstelle getroffen haben, was zu der Zeit wegen der Pandemie nicht erlaubt war. Im zweiten Prozess geht es um ein kleines Grillfest und im dritten um eine Geburtstagsfeier in einer Wohnung. | 29.01.2021 07:12