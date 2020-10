Stand: 27.10.2020 14:58 Uhr Neubrandenburg: Prozess wegen Menschenraubes verzögert sich

Der Prozess gegen zwei 21 und 19 Jahre alte Männer wegen erpresserischen Menschenraubes verzögert sich. Da ein Zeuge nicht erschienen ist, soll die Verhandlung laut Gericht am 5. November fortgesetzt und abgeschlossen werden. Die Jugendstrafkammer will dann auch die Plädoyers beider Seiten hören und die Urteile für die Angeklagten verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, eine 19-jährige Bekannte im März in die Wohnung des Jüngeren in Neubrandenburg gelockt und gefesselt zu haben, um von deren Familie 15.000 Euro zu erpressen. | 27.10.2020 15:01