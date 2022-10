Stand: 18.10.2022 07:26 Uhr Neubrandenburg: Prozess um Angriff mit Machete

Vor dem Landgericht Neubrandenburg muss sich von heute an ein 70-jähriger Mann aus Bartow wegen versuchten Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mit einer Machete auf seinen Nachbarn eingeschlagen zu haben. Grund dafür soll ein Streit gewesen sein. Der alkoholisierte Rentner soll den 36-Jährigen an den Armen und am Oberkörper schwer verletzt haben. Der Geschädigte konnte ihm die Waffe abnehmen und überlebte den Vorfall.

