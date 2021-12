Stand: 14.12.2021 06:40 Uhr Neubrandenburg: Prozess gegen Leonies Mutter wird fortgesetzt

Im Fall der getöteten Leonie aus Torgelow wird heute am Amtsgericht Neubrandenburg der Prozess gegen die Mutter des Mädchens fortgesetzt. Der 27-Jährigen wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Dazu sollen heute zwei Gutachterinnen aussagen. Zum einen eine Psychiaterin, zum anderen eine Gerichtsmedizinerin. Geklärt werden soll, ob die Mutter am Zustand der Tochter hätte erkennen können und müssen, wie schwer das Mädchen verletzt war. Die 6-Jährige war vor knapp drei Jahren in Torgelow gestorben, nachdem sie vom Steifvater misshandelt worden war. | 14.12.2021 06:40

