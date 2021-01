Stand: 30.01.2021 17:42 Uhr Neubrandenburg: Protest gegen aktuelle Corona-Politik

In Neubrandenburg sind am Sonnabend hunderte Menschen durch die Stadt gefahren, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei waren in zwei Korsos insgesamt etwa 200 Menschen in 100 Autos unterwegs. Sie waren an verschiedenen Orten gestartet. Angemeldet waren ursprünglich drei Korsos. Einer davon fand nicht statt, weil bis auf den Versammlungsleiter niemand gekommen war. Der Mann war aus Vorpommern-Greifswald angereist und verstieß damit gegen die 15-Kilometer Beschränkung. Er bekommt nun eine Anzeige. Laut Polizei verliefen die Proteste friedlich. | 30.01.2021 17:42