Neubrandenburg: Prominenz beim Dreikönigstreffen erwartet Stand: 06.01.2023 05:24 Uhr Traditionell am Dreikönigstag gibt es heute in Neubrandenburg wieder das Dreikönigstreffen mit Benefiz-Abend. Das Treffen ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Vier-Tore-Stadt.

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause kommt der Neubrandenburger Dreikönigsverein heute wieder zu einem Benefiztreffen zusammen. Der Spendenabend des Vereins, der unter anderem für seine Hospizarbeit in Mecklenburg-Vorpommern bekannt ist, gilt als erster gesellschaftlicher Höhepunkt eines jeden Jahres im Nordosten. 2021 und 2022 musste er wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Festredner ist Ex-Chefredakteur des ZDF

Anlässlich des Treffens spenden Firmen, Mitglieder und Sponsoren Geld, das der Hospizarbeit, Jugendreisen nach Israel und anderen sozialen Projekten zugutekommt. Als Festredner wird der ehemalige Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, erwartet. Zu den Dreikönigstreffen kamen in der Vergangenheit viele prominente Redner, darunter Kardinal Reinhard Marx, Michail Gorbatschow, Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse und Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident wurde.

Ortswechsel nach Groß Nemerow

Aufgrund der lange unklaren Corona-Lage wird der Benefizabend in diesem Jahr nicht im Haus der Kultur und Bildung, sondern in kleinerem Rahmen in einem Hotel in Groß Nemerow am Tollensesee stattfinden. Während vor Corona um die 600 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kirche am Dreikönigsmahl teilnahmen, werden es diesmal nur rund 200 sein. Die genaue Spendensumme wird erst am späten Nachmittag bekannt gegeben. 2022 waren anlässlich des 6. Januars 75.000 Euro für soziale Projekte des Dreikönigsvereins gespendet worden.

