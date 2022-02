Stand: 25.02.2022 13:55 Uhr Neubrandenburg: Polizei warnt vor Handtaschendieben

Die Polizei warnt in Neubrandenburg vor Handtaschendieben. Am Donnerstag wurden in der Nähe des Bethanien-Centers eine Reihe von leeren Handtaschen und Geldbörsen gefunden. Zuvor hatte es mehrere Anzeigen wegen gestohlener Handtaschen gegeben. Die Polizei appelliert, keine Taschen oder andere Wertgegenstände unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen/ Einkaufskorb liegen zu lassen. | 25.02.2022 13:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.02.2022 | 13:30 Uhr