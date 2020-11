Stand: 10.11.2020 07:34 Uhr Neubrandenburg: Polizei sucht nach bewaffnetem Straßenräuber

In der Nacht auf den Dienstag sind in Neubrandenburg ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger von einem Unbekannten beraubt worden. Der mutmaßliche Täter habe die beiden mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der mutmaßliche Täter einmal Richtung Erdboden geschossen. Er floh mit seiner Beute: einer geringen Bargeldmenge und einem Rucksack. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Es soll sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, etwa 1,78 Meter großen Mann mit schlanker Figur und kurzen, blonden Haaren handeln. Er trug den Angaben zufolge eine dunkle Jacke, hellblaue Jeans und ein schwarzes Dreieckstuch mit weißen Punkten vor dem Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise - an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, die Internetwache der Landespolizei MV oder jede andere Polizeidienststelle. | 10.11.2020 07:34