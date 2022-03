Neubrandenburg: Polizei sucht Zeugen nach Kellerbränden Stand: 24.03.2022 08:00 Uhr In der Neubrandenburger Oststadt hat es wiederholt in Kellern gebrannt - zuletzt am Dienstag. Es könnte einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen geben. Die Polizei sucht einen Zeugen.

Die Polizei in Neubrandenburg sucht im Zusammenhang mit mehreren Kellerbränden in der Oststadt einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Zeugen. Der Mann soll beim letzten Brand am Dienstagabend vor dem Plattenbau mit einem Handy telefoniert und laut "Feuer, Feuer" gerufen haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Gesuchte sei von Anwohnern als etwa 1,80 Meter groß mit Vollbart und Glatze beschrieben worden.

Brandsachverständiger soll Ursache klären

Zuletzt brannte es am Dienstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses, wobei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Im Umfeld hatte es in den vergangenen Tagen insgesamt viermal in Mehrfamilienhäusern gebrannt - so auch am Montagnachmittag. Es werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Bei dem bisher letzten Feuer am Dienstagabend wurden mindestens fünf Kellerverschläge zerstört und Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandsachverständigen an, der die genaue Brandursache ermitteln soll.

Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise

Am Montag hatten Unbekannte bereits einen Brand in einem Plattenbaukeller gelegt. Bei dem Löscheinsatz erlitt eine Anwohnerin einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Hier wurde der Schaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte es mindestens zwei weitere Kellerbrände in dem Gebiet gegeben, die aber rechtzeitig gelöscht werden konnten. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise und prüft auch, inwieweit ein Zusammenhang zwischen einzelnen Bränden hergestellt werden muss.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.03.2022 | 08:00 Uhr