Neubrandenburg: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montag

Nach einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw in Neubrandenburg sucht die Polizei nach Zeugen und dem Fahrer. Er bog am Montagnachmittag von der Ravensburgstraße in eine Nebenstraße ein. Ein 17 Jahre altes Mädchen wollte dieselbe Straße überqueren, als es zum Unfall kam. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes verließ den Unfallort. Der Tatverdächtige und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 21.10.2021 07:00