Stand: 03.08.2023 15:25 Uhr Neubrandenburg: Polizei stellt Verdächtigen nach zwei Einbrüchen

Im Fall zweier Einbrüche in Neubrandenburger Lokale in der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei eigenen Angaben nach den mutmaßlichen Täter gestellt. Der 39-jährige Deutsche aus Neubrandenburg wird demnach verdächtigt, zuerst in ein Café im Friedländer Tor und dann in einen Imbiss in der Rostocker Straße eingestiegen zu sein. Bei seinem zweiten Einbruch sei er vom Besitzer auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festgehalten geworden. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei wegen Diebstahlsdelikten bereits bekannt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben Einbruchsutensilien auch Drogen.

