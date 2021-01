Stand: 06.01.2021 10:16 Uhr Neubrandenburg: Polizei fasst Champagner-Diebe

Zwei Champagner-Diebe sind am Dienstag in Neubrandenburg in einem Supermarkt gestellt worden. Nach Polizeiangaben wurden die 19 und 21 Jahre alten Männer aus Russland festgenommen. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen wegen bandenmäßigen Diebstahls beantragt. Ein Ladendetektiv hatte das Duo im Laden beobachtet. In ihrem Rucksack wurden zehn Flaschen Champagner und ein Plüschtier im Wert von mehreren hundert Euro gefunden. | 06.01.2021 10:15

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.01.2021 | 10:00 Uhr