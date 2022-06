Stand: 26.06.2022 09:11 Uhr Neubrandenburg: Polizei ermittelt nach Kellerbrand

In Neubrandenburg hat es in der Nacht zu Sonntag im Keller eines Mietshauses gebrannt. Starker Rauch breitete sich von unten bis in den Treppenaufgang aus - das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter in einem Kellerabteil Gegenstände angezündet. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. | 26.06.2022 09:11