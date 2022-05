Stand: 11.05.2022 16:50 Uhr Neubrandenburg: Polizei ermittelt mutmaßliche Brandstifter

Die beiden Verdächtigen kämen aus Neubrandenburg. Sie sollen im November 2020 eine große Mehrzweck-Halle, die sogenannte BAZ-Halle, in der Neubrandenburger Oststadt angesteckt haben. Durch Zeugenaussagen sei man ihnen auf die Spur gekommen, so ein Polizeisprecher. Fest steht aber, dass die beiden mutmaßlichen Brandstifter nicht für die vielen Brände in Kellern in der Neubrandenburger Oststadt und der zahlreichen Bootsschuppen am Tollensesee verantwortlich sind. | 11.05.2022 16:51

