Neubrandenburg: Polizei beschlagnahmt 60 Hanfpflanzen

In der Plattenbauwohnung eines 28-Jährigen hat die Polizei in Neubrandenburg 60 Hanfpflanzen beschlagnahmt. Sie wuchsen in Indoor-Zelten und waren teilweise bereits abgeerntet. Gegen den Mann wird nun wegen Drogenhandels mit Marihuana und Amphetaminen ermittelt. Auf die Spur des Dealers kam die Polizei unter anderem, weil dessen Vermieter der ungewöhnlich hohe Stromverbrauch des Mannes aufgefallen war.

