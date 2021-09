Stand: 01.09.2021 14:07 Uhr Neubrandenburg: Pläne für neues Hotel in der Innenstadt

In der Innenstadt Neubrandenburgs könnte bald ein neues Hotel entstehen. Es gibt sowohl einen Investor als auch einen Betreiber. Bauherr wird eine in Berlin ansässige Vermögensverwaltungs-Gesellschaft (SMAP) sein, die uunter anderem schon ein Hotel in Warnemünde und mehrere Steigenberger-Hotels gebaut hat. Neubrandenburg hatte seine stadteigene Wohnungsgesellschaft beauftragt, Investoren für das Projekt zu finden, nachdem der Unternehmer Günther Weber das Vorhaben aufgegeben hatte. Entstehen soll das 3- bis 4-Sterne-Hotel mit Tagungsräumen in unmittelbarer Nähe der historischen Stadtmauer. Baubeginn könnte in einem Jahr sein. Geplant ist eine Investition von rund 14 Millionen Euro. Mit dem Namen "Markgrafenhof" soll das Hotel vor allem Geschäftsleute ansprechen. | 01.09.2021 14:07

