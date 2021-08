Stand: 19.08.2021 08:00 Uhr Neubrandenburg: Per Haftbefehl gesuchter Mann im Gericht festgenommen

Die Polizei in Neubrandenburg hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Amtsgericht festgenommen. Die Beamten bekamen am Dienstag den Hinweis, dass sich der 24-Jährige im Gebäude aufhalten soll. Er wurde wegen Diebstahls in zwei Fällen gesucht. Aufgrund der beiden Taten wurde eine Geldstrafe in niedriger vierstelliger Höhe erlassen. Weil der Mann nicht zahlen konnte, muss er nun für 86 Tage ins Gefängnis. | 19.08.2021 08:00