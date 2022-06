Stand: 28.06.2022 14:41 Uhr Neubrandenburg: Parolen an ehemaliges Gefängnis geschmiert

Die ehemalige Haftanstalt in Neubrandenburg ist in der Nacht zum Dienstag von Unbekannten beschmiert worden. Im Zusammenhang mit den Schmierereien entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Parolen wie "Wir klagen an", "Vergessen ist Verrat" und "Abriss ist Verrat" wurden auf eine Mauer geschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Heute ist das ehemalige Gefängnis erstmalig für Besucher geöffnet. Das Haus wurde 1987 als modernstes Gefängnis des DDR-Geheimdienstes in Betrieb genommen. | 28.06.2022 14:39

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.06.2022 | 15:00 Uhr