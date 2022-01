Stand: 17.01.2022 07:56 Uhr Neubrandenburg: Paar stoppt alkoholisierten Autofahrer

Am frühen Sonntagabend hat eine 45-jährige Frau der Polizei Neubrandenburg einen alkoholisierten Fahrzeugführer gemeldet. Mit ihrem 57 Jahre alten Partner hatte sie diesen zuvor angesprochen und an der Weiterfahrt gehindert, weil er durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Mit seinem Sprinter sei er auf der Ihlenfelder Str. Schlangenlinien gefahren, stoppte immer wieder und schaltete das Warnblinklicht an. Die Beamten stellten bei dem 39 Jahre alten Mann einen Atemalkoholwert von 3,23 Promille fest. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. | 17.01.2022 07:55

