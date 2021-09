Stand: 03.09.2021 06:42 Uhr Neubrandenburg: Oberbürgermeister-Posten wird deutschlandweit ausgeschrieben

Die Stelle des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg wird deutschlandweit ausgeschrieben. Das hat die AfD-Fraktion am Donnerstag in der Stadtvertretung beantragt. Es müsse möglich sein, aus mehreren Bewerbern auszuwählen, heißt es zur Begründung. Bisher hat nur Amtsinhaber Silvio Witt seine Kandidatur bekannt gegeben. Laut Kommunalverfassung reicht der Antrag einer Fraktion aus, eine Beschlussfassung ist nicht notwendig. In Neubrandenburg ist es das erste Mal, dass der Posten ausgeschrieben wird, heißt es. Die Wahl soll am 16. Januar stattfinden. | 03.09.2021 06:42