Stand: 20.05.2021 10:50 Uhr Neubrandenburg: Neuwoges-Aufsichtsratchef lässt Amt ruhen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges), Toni Jaschinski, lässt sein Amt vorerst ruhen. Grund ist eine Betriebsprüfung bei der Neuwoges zum Kauf von Grundstücken in Weitin. Dort will die Neuwoges rund 200 Eigenheime bauen. Eines der Grundstücke gehört einer Agrargesellschaft in Chemnitz, bei der Jaschinksi Geschäftsführer ist. Weil er auf beiden Seiten des Geschäfts beteiligt war, hatte das Innenministerium Bedenken geäußert. | 20.05.2021 10:50