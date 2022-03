Stand: 22.03.2022 08:40 Uhr Neubrandenburg: Möglicherweise Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Oststadt war am Montag ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Bereits in der vergangenen Woche hatte es in der Koszaliner Straße mehrfach in Kellerräumen gebrannt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. | 22.03.2022 08:40