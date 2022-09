Neubrandenburg: Mehr als 1.200 bei Demo von Unternehmern und Handwerkern Stand: 15.09.2022 18:01 Uhr In Neubrandenburg sind mehr als 1.200 Handwerker, Unternehmer und Unterstützer zu einer Demonstration zusammengekommen. Sie protestierten unter anderem gegen die rasant gestiegenen Energiepreise und verliehen ihren Existenzängsten Ausdruck. Ihre Forderungen waren breit gefächert: Sie reichten von Neuwahlen bis zu einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Steigende Energiepreise, Lieferschwierigkeiten und schlechte Prognosen: Das führt auch bei Handwerkern und Unternehmern in Mecklenburg-Vorpommern zu großer Verunsicherung. Viele blicken mit Sorge in die Zukunft. In Neubrandenburg kamen am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben "mindestens 1.200" Menschen zusammen. Unter dem Motto "Unser Veto für eine gerechte Politik - Alle Unternehmer der Region zeigen Gesicht" machten die Teilnehmer auf ihre Sorgen aufmerksam. Organisiert hatte die Demonstration die "Initiative Unternehmeraufstand". Unterstützt wurden die Demonstrations-Teilnehmer von einem Autokorso. 250 Fahrzeuge nahmen daran teil. Sie fuhren vom Kulturpark zweimal um den Ring von Neubrandenburg zum Marktplatz.

Von anderer Energiepolitik bis Ende der Russland-Sanktionen

Die Demonstranten stellten ein breit gefächertes Bündel an Forderungen auf. Ein Ende der Sanktionen gegen Russland war eine Forderung. Die Demo-Teilnehmer erhoffen sich davon ein Absinken der Energiepreise. Außerdem wollen sie, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden. Auch eine freie und ehrliche Medienlandschaft sowie sofortige Neuwahlen gehörten zum Forderungskatalog. Auf Plakaten stand geschrieben: "Stoppt die Energiepolitik", "Schluss mit Sanktionen", "Insolvenzen verhindern", "Weg mit grüner Kriegspartei" und "Frieden mit Russland". Die Demo begann verspätet, weil die Veranstalter zunächst nicht genügend Ordner stellen konnten.

"Wissen nicht, was die Zukunft bringt"

Ein Neubrandenburger Bootsbauer sagte einem NDR Reporter: "Wir sind momentan noch nicht mittelbar betroffen, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und wo die Strompreisentwicklung hingeht." Sein Betrieb habe eine sehr hohe Inflationsrate beim Material und bei der Materialversorgung. "Unser Problem ist einfach, dass wir nicht wissen, ob wir mit unseren Preisen, unseren Erlösen unser Unternehmen noch halten können und unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen." Ein Bäckermeister aus Wildberg schilderte seine Probleme damit, Fachkräfte für seine Bäckerei zu finden.

"Gegen die Russen haben wir sowieso noch nie was gehabt"

"Wir sind hier, weil uns die ganze Energiepolitik stresst. Wir haben höhere Kosten, wir wissen nicht mehr ein noch aus", sagte ein anderer Heizungsmontage-Unternehmer aus Burg Stargard. Die Kosten fürs Tanken hätten sich verdoppelt. "Noch haben wir zu tun, aber wer weiß, wo die Reise nächstes Jahr hingeht." Die Materialpreise seien extrem hoch, die Kunden könnten das alles nicht mehr bezahlen. "Und dann sollen wir alle die Füße stillhalten? Das funktioniert hier nicht mehr." Von der Politik fühle er sich verschaukelt. Die Russland-Sanktionen seien nach hinten losgegangen. "Was soll das? Gegen die Russen haben wir sowieso noch nie was gehabt. Wir haben 40 Jahre mit denen gelebt. Und jetzt ist Putin der schlechte Mensch? Das kann ich nicht nachvollziehen."

Schwesig erteilt Forderung nach Nord-Stream-2-Öffnung eine Absage

Unmittelbar neben dem Marktplatz richtete die Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg zeitgleich ihren Wirtschaftsempfang aus. Mit dabei war auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Mit ihr kamen einige Demonstrations-Teilnehmer kurz ins Gespräch. Schwesig erteilte Forderungen nach einer Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 eine klare Absage. Russland habe einen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und sich als nicht verlässlicher Handelspartner erwiesen. Dies quittierten einige Teilnehmer mit Pfiffen und lauten Buh-Rufen. Als einer der Organisatoren daraufhin um Ruhe bat, konnte Schwesig weiterreden. Sie erneuerte ihre Forderung nach Einführung eines Energiepreisdeckels. Zudem appellierte sie an die Bevölkerung, zukünftig Energie zu sparen. Sie werde sich dafür einsetzen, dass es nicht zu einer Gasmangellage komme, sagte die SPD-Politikerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2022 | 17:10 Uhr