Stand: 26.12.2023 07:46 Uhr Neubrandenburg: Marx-Statue kommt erst im Februar zurück

Die Reparatur des Neubrandenburger Karl-Marx-Denkmals verzögert sich. Es kommt erst im Februar 2024 aus einer Berliner Spezial-Werkstatt zurück, so Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Ursprünglich sollte die Bronzestatue schon Ende November wieder am Schwanenteich am Friedrich Engels-Ring stehen. Der rechte Arm der Figur war zum wiederholten Mal von Unbekannten abgetrennt worden. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 2.000 Euro für die Reparatur.

