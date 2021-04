Stand: 05.04.2021 14:38 Uhr Neubrandenburg: Mann will mit Beil in Wohnung eindringen

In Neubrandenburg hat ein Mann am Montagvormittag versucht, mit einem Beil und mit Fußtritten in eine Wohnung einzudringen. Hintergrund war offenbar Eifersucht. Mehrere Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war die Tür bereits aufgebrochen, der 32 Jahre alte Bewohner drückte sie von innen zu. Die Polizei fesselte den Angreifer. Bei dem 31 Jahre alten Deutschen wurden mehr als zwei Promille Atemalkohol gemessen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. | 05.04.2021 14:37