Neubrandenburg: Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht Stand: 15.03.2022 06:16 Uhr Ein 56-Jähriger aus Wismar muss sich von heute an vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor.

Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung steht ein Polizist aus Wismar von heute an vor dem Landgericht Neubrandenburg. Der 56 Jahre alte Angeklagte war nicht im Dienst, als er im Oktober vergangenen Jahres in Neubrandenburg eine Bekannte und deren Mutter besuchte. Er geriet laut den Ermittlungen mit den 33 beziehungsweise 69 Jahre alten Frauen in einen brutalen Streit über die Vaterschaft des elf Monate alten Kindes seiner Bekannten. Um seine Vaterschaft zu verschleiern, habe er die Frau mit Brennspiritus übergossen und angezündet, um sie qualvoll zu töten, so die Anklage.

Flucht aus der brennenden Wohnung

Zuvor hatte er beide Frauen geschlagen, getreten und auf den Boden geschleudert, bis sie das Bewusstsein verloren. Er flüchtete aus der brennenden Wohnung und ließ die Frauen und das Kind zurück. Nachbarn alarmierten die Polizei und die Rettungskräfte. Die Bekannte des Mannes erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen, ihre Mutter und ihr Kind konnten zum Glück recht schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der mutmaßliche Täter wurde einen Tag später festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht hofft, den Prozess Anfang Mai mit einem Urteil abschließen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.03.2022 | 06:00 Uhr