Stand: 19.04.2021 05:54 Uhr Neubrandenburg: Mann verliert 25 000 Euro bei Anlagebetrug

Ein Mann aus Neubrandenburg hat bei einem Anlagebetrug im Internet 25.000 Euro verloren. Er hatte im Januar ein Internet-Handelskonto bei einem angeblichen Brokern eröffnet, um in Bitcoins investieren zu können. Dabei überwies er insgesamt rund 25.000 Euro überwiesen und wurde per Telefon immer wieder auf Gewinne und lohnende Investments hingewiesen. Als der Neubrandenburger sich das Geld auszahlen lassen wollte, hatten sich die Zahlen in seiner Broker-Übersicht zu einem Totalverlust entwickelt. Die Kripo ermittelt wegen Betrugsverdachts und warnt vor solchen Scheingeschäften. 19.04.2021 05:54