Stand: 19.06.2022 14:18 Uhr Neubrandenburg: Malerin Katharina Neuweg gewinnt Kunstpreis

Die Malerin Katharina Neuweg hat einen mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis in Neubrandenburg gewonnen. Ihre Arbeiten überzeugten durch ihre einzigartige Leichtigkeit in den Kompositionen und die im Pinselstrich ausgedrückte Bewegung, so die Jury. Neuweg ist 43 Jahre alt und lebt in Neustrelitz. Ihre Werke werden bis Ende August in der Neubrandenburger Kunstsammlung ausgestellt. | 19.06.2022 14:20