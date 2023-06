Neubrandenburg: MV-Tag startet mit Bühnen-Party Stand: 30.06.2023 15:43 Uhr Schon vor der offiziellen Eröffnung des MV-Tags wird in Neubrandenburg gefeiert. Bei der Bühnen-Party auf dem Markt am Freitagabend werden mehrere Künstler erwartet, darunter Popsängerin Leony.

Offiziell eröffnet wird der MV-Tag Samstagmittag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Die Besucher der Vier-Tore-Stadt, die in diesem Jahr ihr 775-jähriges Gründungsjubiläum begeht, erwartet ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Sport. Regierungsmitglieder stehen Rede und Antwort, auf der traditionellen Landesmeile präsentieren sich Landkreise und Städte. Unternehmen, Verbände und Vereine sind auch mit Ständen im Zentrum vertreten.

Motto: Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV

Der nunmehr 14. MV-Tag steht unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV". Beim bislang letzten Landesfest im Jahr 2018 in Rostock waren laut Staatskanzlei rund 100.000 Besucher gezählt worden.

