Neubrandenburg: Landessporttag berät über Unterstützung der Vereine Stand: 26.11.2022 07:04 Uhr Der Landessporttag ist der wichtigste Termin für die Verbands- und Vereinsfunktionäre - dazu treffen sich heute etwa 100 Delegierte in Neubrandenburg. Wichtigster Tagesordnungspunkt sind die Finanzen.

Einerseits geht es um die Unterstützung der Sportvereine, andererseits um die Aufnahme zweier neuer Verbände.

Finanzielle Hilfen für Vereine in Energiekrise

Vor allem hinsichtlich der steigenden Energiekosten will man die Sportvereine im Land mehr unterstützen. Die zuständige Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hält ein Grußwort, das Präsidium des Landessportbundes und die Delegierten erhoffen sich dabei klare Aussagen über künftige finanzielle Hilfen. Außerdem soll über die Förderung für den Bau von sechs Sportstätten entschieden werden - alle mit einem Fördervolumen von mehr als 100.000 Euro. Unter anderem geht es um eine Tennishalle in Barth oder eine Bootshalle in Stralsund. Auch zwei neue Verbände sollen in den Landessportbund aufgenommen werden - der Dart- und der Frisbeesportverband.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.11.2022 | 07:00 Uhr