Stand: 01.07.2021 18:13 Uhr Neubrandenburg: Kripo ermittelt Flaggen-Diebe

Die Kriminalpolizei hat vier Syrer ermittelt, die am 13. Mai eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast vor dem Neubrandenburger Rathauses gestohlen haben sollen. Die Flagge wurde nach Angaben der Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt. Demnach breiteten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren nach dem Diebstahl die Fahne auf einem Parkplatz aus und nutzten sie als Fußabtreter. Ein entsprechendes Video, unterlegt mit mit Kampfmelodien und israelfeindlichen Ansagen, sollen sie in den sozialen Netzwerken geteilt haben. Die Stadt hatte die Flagge am 12. Mai gehisst. Es war der 56. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel. | 01.07.2021 18:20