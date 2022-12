Stand: 06.12.2022 07:18 Uhr Neubrandenburg: Kreistag befürwortet Frühchen-Petition

Der Kreistag Mecklenburgische Seenplatte hat am Montagabend einstimmig beschlossen, eine Petition für den Erhalt der Frühchenstation in Neubrandenburg zu unterstützen. Die Mitarbeiter des Bonhöffer-Klinikums haben diese gestellt, damit der Bundestag die gesetzlichen Bestimmungen aufhebt, nach denen in Neubrandenburg ab Januar keine extremen Frühchen mehr behandelt werden dürfen. Das Behandlungsverbot für Frühgeborene mit weniger als 1.250 Gramm hatten die Kranken- und Ersatzkassen auf Grundlage einer Gesetzgebung des Bundestages erlassen. Landrat Heiko Kärger (CDU) rief alle Einwohner des Kreises Mecklenburgische Seenplatte auf, die Petition bis zum 28. Dezember zu unterschreiben.

