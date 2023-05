Stand: 23.05.2023 14:12 Uhr Neubrandenburg: Kommunalaufsicht genehmigt Haushalt ohne Auflagen

Für Neubrandenburg ist die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung beendet. Die Kommunalaufsicht des Landes hat den Haushaltsplan für das laufende Jahr ohne Auflagen genehmigt. Dies gelte auch für die veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,5 Millionen Euro, teilt die Stadt mit. Mit dem Geld will Neubrandenburg unter anderem eine Grundschule und den offenen Tempel Belvedere am westlichen Hochufer des Tollensesees sanieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.05.2023 | 16:30 Uhr