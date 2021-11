Stand: 15.11.2021 17:22 Uhr Neubrandenburg: Kleinbus und Kombi gestohlen

In Neubrandenburg hat es am Wochenende gleich zwei Autodiebstähle gegeben, zu denen die Polizei jetzt ermittelt. Auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins "Am Eschenhof" wurde ein Kleinbus entwendet und auf dem Datzeberg ein Kombi. Der Schaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. | 15.11.2021 17:22

